Полиция задержала мужчину, напавшего в Подмосковье на журналиста из США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полиция задержала неоднократно судимого мужчину, который напал с ножом на американского журналиста Райли Уаггамана в Щелковском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Задержан неоднократно судимый мужчина, напавший на американского журналиста в Монино", — сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы ГУМВД Татьяна Петрова подтвердила РИА Новости факт задержания подозреваемого в разбойном нападении, не уточнив имен потерпевших.

"В Щелковском районе, в поселке Монино, в одном из домов через открытое окно первого этажа проник неизвестный в маске и, угрожая 49-летней женщине и ее 31-летнему зятю предметом, похожим на нож, нанес телесные повреждения мужчине, после чего открыто похитил денежные средства и мобильные телефоны. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей", — сказала Петрова.

По её словам, задержан 51-летний житель Щелковского района, неоднократно судимый за различные преступления.

По данному факту возбуждено дело о разбое, наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.