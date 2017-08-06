Престарелый грибник под Ярославлем неделю блуждал по лесу

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Потерявшийся в лесу в Ярославской области 84-летний грибник неделю бродил по лесам, пока сам не вышел к одной из деревень, сообщил в воскресенье поисковый отряд "Лиза Алерт".

Мужчина ушел в лес за грибами 29 июля и не вернулся. В регионе были развернуты масштабные поиски.

"Утром 5 августа на горячую линию отряда поступил звонок о том, что Игорь Павлович найден, жив. Он вышел из леса сам к одной из деревень Некрасовского района Ярославской области. Семь суток мужчина блуждал по лесу в поисках выхода. Сейчас он находится в больнице на осмотре, его здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.