На юго-западе Москвы водитель "Газели" сбил подростка и скрылся с места ДТП

Автомобиль скорой помощи во время дождя в Москве. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Водитель "Газели" в субботу днем сбил мальчика на юго-западе Москвы, а затем скрылся с места аварии, предполагаемый виновник ДТП уже установлен, сообщил врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

"Сегодня около 13.40 во дворе дома № 15 по Старобитцевской улице (ЮЗАО) водитель, управляя автомобилем "Газель", совершил наезд на несовершеннолетнего 2004 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший с травмами госпитализирован в медицинское учреждение", — сказал Титов.

Он добавил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого виновника ДТП. Мужчину доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства, отметил Титов.