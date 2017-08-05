Состояние тяжелое: из рудника "Мир" эвакуировали вышедшего на связь шахтера

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность с рудника "Мир" в Якутии шахтера, ранее самостоятельно вышедшего на связь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в компании "Алроса", врачи оценивают состояние Мирзаева как тяжелое из-за общего переохлаждения, также он получил ушиб легкого. Сейчас шахтер находится в реанимации, его жизни ничто не угрожает.

По данным компании, 36-летний Мирзаев работает на руднике с 2009 года.

Это 143-й горняк, которого подняли на поверхность из затопленной в пятницу шахты. Всего, по данным МЧС, на руднике находился 151 человек.

Поиски продолжаются

Прорыв воды произошел в пятницу в 16:30 по местному времени. По предварительным данным, шахту затопило из отработанного карьера, где было около 300 тысяч кубометров воды. Как сообщили в компании, это могло произойти из-за "ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере".

В тот же день спасатели подняли на поверхность 142 человека. К утру специалисты определили возможное местонахождение пропавших девяти рабочих. Как сообщило правительство Якутии, пятеро из них — жители города Мирного, шахтеры, четверо — из Белгорода, подрядчики, выполнявшие работы на объекте. Их поиски ведутся посменно в круглосуточном режиме.

Все незатопленные выработки уже обследованы, сообщил в субботу командир филиала "Якутский военизированный горноспасательный отряд" Сергей Шредер. По его словам, затопленные выработки труднопроходимы из-за горных пород, ила и другого мусора. Работы там проводят с помощью погрузочно-доставочных машин, а там, где применение техники невозможно, горноспасатели вручную разбирают завалы.

"Сейчас в шахте работает четыре горноспасательных отделения общей численностью 32 человека. Это профессионалы высочайшего уровня, они работают в сложнейших условиях", — сказал журналистам глава МЧС России Владимир Пучков, который также находится на месте ЧП.

Он отметил, что сформированы резервы горноспасательных отделений и водолазов, которые будут привлекаться к работе в случае необходимости.

"Мы сейчас проверили — работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", — подчеркнул Пучков.

Вскоре после этого Мирзаев вышел на связь. Ему оказали первую помощь и подняли на поверхность.

Надежда найти людей есть

Глава Якутии Егор Борисов сообщил, что к работе по расчистке шахты подключились шахтеры, которых вчера подняли на поверхность.

"Удар воды в шахте был очень сильный, и получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, и очень много пульпы. Соответственно, это приведет к очень сложной ситуации для поисковых работ", — сказал Борисов.

По его словам, надежда найти людей есть.

"По информации служб, которые находятся непосредственно внутри шахты, получается довольно противоречивая картина: некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда, и активно ведется поиск людей", — приводятся слова Борисова на его личном сайте.

Состояние горняков

Двое из ранее поднятых на поверхность рабочих получили легкие травмы. Глава "Алросы" Сергей Иванов встретился с пострадавшими рабочими в больнице.

Иванов также пообещал, что компания займет сотрудников рудника на других направлениях, если работу шахты долгое время не будет восстановлена. Он подчеркнул, что в случае длительной приостановки работы рудника все сотрудники будут получать зарплату.

Глава республики поручил установить контакт с родственниками горняков, проработать вопросы организации перевозки их близких на место ЧС, оказания необходимой медицинской, психологической и иной помощи.

Продолжает работать телефон горячей линии, семьям не вышедших на поверхность горнорабочих оказывают психологическую помощь. В настоящий момент к психологам МЧС России поступило 95 обращений.

Рудник "Мирный"

Как сообщили в компании "Алроса", работы на руднике осуществлялись в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности, проект прошел главгосэкспертизу.

Рудник никогда не признавался аварийным, работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации, отметили в компании. В шахте регулярно проводились проверки оборудования.