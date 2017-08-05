Состояние тяжелое: из рудника "Мир" эвакуировали вышедшего на связь шахтера

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность с рудника "Мир" в Якутии шахтера, ранее самостоятельно вышедшего на связь, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как отметили в компании "Алроса", врачи оценивают состояние Мирзаева как тяжелое из-за общего переохлаждения, также он получил ушиб легкого. Сейчас шахтер находится в реанимации, его жизни ничто не угрожает.
По данным компании, 36-летний Мирзаев работает на руднике с 2009 года.
Это 143-й горняк, которого подняли на поверхность из затопленной в пятницу шахты. Всего, по данным МЧС, на руднике находился 151 человек.
Поиски продолжаются
В тот же день спасатели подняли на поверхность 142 человека. К утру специалисты определили возможное местонахождение пропавших девяти рабочих. Как сообщило правительство Якутии, пятеро из них — жители города Мирного, шахтеры, четверо — из Белгорода, подрядчики, выполнявшие работы на объекте. Их поиски ведутся посменно в круглосуточном режиме.
Все незатопленные выработки уже обследованы, сообщил в субботу командир филиала "Якутский военизированный горноспасательный отряд" Сергей Шредер. По его словам, затопленные выработки труднопроходимы из-за горных пород, ила и другого мусора. Работы там проводят с помощью погрузочно-доставочных машин, а там, где применение техники невозможно, горноспасатели вручную разбирают завалы.
Он отметил, что сформированы резервы горноспасательных отделений и водолазов, которые будут привлекаться к работе в случае необходимости.
"Мы сейчас проверили — работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", — подчеркнул Пучков.
Вскоре после этого Мирзаев вышел на связь. Ему оказали первую помощь и подняли на поверхность.
Надежда найти людей есть
Глава Якутии Егор Борисов сообщил, что к работе по расчистке шахты подключились шахтеры, которых вчера подняли на поверхность.
"Удар воды в шахте был очень сильный, и получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, и очень много пульпы. Соответственно, это приведет к очень сложной ситуации для поисковых работ", — сказал Борисов.
По его словам, надежда найти людей есть.
"По информации служб, которые находятся непосредственно внутри шахты, получается довольно противоречивая картина: некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда, и активно ведется поиск людей", — приводятся слова Борисова на его личном сайте.
Состояние горняков
Иванов также пообещал, что компания займет сотрудников рудника на других направлениях, если работу шахты долгое время не будет восстановлена. Он подчеркнул, что в случае длительной приостановки работы рудника все сотрудники будут получать зарплату.
Глава республики поручил установить контакт с родственниками горняков, проработать вопросы организации перевозки их близких на место ЧС, оказания необходимой медицинской, психологической и иной помощи.
Продолжает работать телефон горячей линии, семьям не вышедших на поверхность горнорабочих оказывают психологическую помощь. В настоящий момент к психологам МЧС России поступило 95 обращений.
Рудник "Мирный"
Как сообщили в компании "Алроса", работы на руднике осуществлялись в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности, проект прошел главгосэкспертизу.
Рудник никогда не признавался аварийным, работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации, отметили в компании. В шахте регулярно проводились проверки оборудования.