США
5.085 августа15:43МСК
USD60.33-0.42
EUR71.69-0.26
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Состояние тяжелое: из рудника "Мир" эвакуировали вышедшего на связь шахтера

Сюжет:
Авария на руднике "Алросы" (45)
15:1905.08.2017
(обновлено: 15:37 05.08.2017)
0680
© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность с рудника "Мир" в Якутии шахтера, ранее самостоятельно вышедшего на связь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Горнорабочие рудника Мир, поднятые с помощью подъемника на поверхность. 4 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"
Перейти в фотобанк
Эвакуированный с рудника в Якутии шахтер находится в тяжелом состоянии
"Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в компании "Алроса", врачи оценивают состояние Мирзаева как тяжелое из-за общего переохлаждения, также он получил ушиб легкого. Сейчас шахтер находится в реанимации, его жизни ничто не угрожает.

По данным компании, 36-летний Мирзаев работает на руднике с 2009 года.

Это 143-й горняк, которого подняли на поверхность из затопленной в пятницу шахты. Всего, по данным МЧС, на руднике находился 151 человек.

Поиски продолжаются

Горнорабочие рудника Мир, поднятые с помощью подъемника на поверхность. 4 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"
Перейти в фотобанк
Медведеву доложили о поисковой операции на руднике "Мир"
Прорыв воды произошел в пятницу в 16:30 по местному времени. По предварительным данным, шахту затопило из отработанного карьера, где было около 300 тысяч кубометров воды. Как сообщили в компании, это могло произойти из-за "ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере".

В тот же день спасатели подняли на поверхность 142 человека. К утру специалисты определили возможное местонахождение пропавших девяти рабочих. Как сообщило правительство Якутии, пятеро из них — жители города Мирного, шахтеры, четверо — из Белгорода, подрядчики, выполнявшие работы на объекте. Их поиски ведутся посменно в круглосуточном режиме.

Все незатопленные выработки уже обследованы, сообщил в субботу командир филиала "Якутский военизированный горноспасательный отряд" Сергей Шредер. По его словам, затопленные выработки труднопроходимы из-за горных пород, ила и другого мусора. Работы там проводят с помощью погрузочно-доставочных машин, а там, где применение техники невозможно, горноспасатели вручную разбирают завалы.

Министр по делам гражданской обороны Владимир Пучков осматривает работу инфраструктуры шахты Мирный. 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Пучков: ликвидация последствий ЧС на руднике "Мир" должна проходить открыто
"Сейчас в шахте работает четыре горноспасательных отделения общей численностью 32 человека. Это профессионалы высочайшего уровня, они работают в сложнейших условиях", — сказал журналистам глава МЧС России Владимир Пучков, который также находится на месте ЧП.

Он отметил, что сформированы резервы горноспасательных отделений и водолазов, которые будут привлекаться к работе в случае необходимости.

"Мы сейчас проверили — работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", — подчеркнул Пучков.

Вскоре после этого Мирзаев вышел на связь. Ему оказали первую помощь и подняли на поверхность.

Надежда найти людей есть

Глава Якутии Егор Борисов сообщил, что к работе по расчистке шахты подключились шахтеры, которых вчера подняли на поверхность.

"Удар воды в шахте был очень сильный, и получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, и очень много пульпы. Соответственно, это приведет к очень сложной ситуации для поисковых работ", — сказал Борисов. 

По его словам, надежда найти людей есть.

"По информации служб, которые находятся непосредственно внутри шахты, получается довольно противоречивая картина: некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда, и активно ведется поиск людей", — приводятся слова Борисова на его личном сайте.

Состояние горняков

Рудник группы компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"
Перейти в фотобанк
Глава "Алроса" встретился с пострадавшими на руднике "Мир" горняками
Двое из ранее поднятых на поверхность рабочих получили легкие травмы. Глава "Алросы" Сергей Иванов встретился с пострадавшими рабочими в больнице.

Иванов также пообещал, что компания займет сотрудников рудника на других направлениях, если работу шахты долгое время не будет восстановлена. Он подчеркнул, что в случае длительной приостановки работы рудника все сотрудники будут получать зарплату.

Глава республики поручил установить контакт с родственниками горняков, проработать вопросы организации перевозки их близких на место ЧС, оказания необходимой медицинской, психологической и иной помощи.

Продолжает работать телефон горячей линии, семьям не вышедших на поверхность горнорабочих оказывают психологическую помощь. В настоящий момент к психологам МЧС России поступило 95 обращений.

Рудник "Мирный"

Алмазный карьер группы компаний Алроса Мир, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В МЧС назвали предварительную причину ЧП на руднике "Мир" в Якутии
Подземный алмазный рудник "Мир" начал работу в 2009 году, планируемый срок эксплуатации — 50 лет. Его производительность составляет около миллиона тонн руды в год.

Как сообщили в компании "Алроса", работы на руднике осуществлялись в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности, проект прошел главгосэкспертизу.

Рудник никогда не признавался аварийным, работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации, отметили в компании. В шахте регулярно проводились проверки оборудования.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Пресс-служба "Алросы"
Спасенного из аварийной шахты горняка встретили аплодисментами
Комментировать
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена