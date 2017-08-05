СК выясняет обстоятельства убийства гендиректора "Океанариума" в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства убийства генерального директора московского "Океанариума" на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, неустановленное лицо утром 4 августа, находясь на территории района Филевский парк в городе Москве, расположенном в Суворовском парке, умышленно произвело не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и генерального директора "Океанариума", расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров. От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте", — сказала Иванова.

Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления.