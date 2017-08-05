Глава "Алроса" встретился с пострадавшими на руднике "Мир" горняками

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава "Алросы" Сергей Иванов встретился с пострадавшими в результате аварии на шахте рудника "Мир" рабочими в больнице и рассказал о поисках их коллег, сообщается на сайте компании.

"В результате аварии двое из поднятых на поверхность рабочих получили легкие травмы. В разговоре с ними президент "Алросы" высоко оценил мужество горняков и пожелал скорейшего выздоровления. Он также рассказал о мерах, предпринимаемых для поиска их коллег, остающихся под землей, и еще раз выразил надежду, что они будут найдены и подняты на поверхность", — говорится в сообщении.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с государственным участием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 10 коренных месторождений представленных кимберлитовыми телами и 15 россыпных. Объем добычи алмазного сырья группой в 2016 году составил 37,4 миллиона карат.