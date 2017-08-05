Работа шахты в Туве восстановлена после задымления

НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Работа угольной шахты в Туве, где в субботу в связи с задымлением были эвакуированы 93 человека, восстановлена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС по региону.

Как сообщалось ранее, задымление произошло в конвейерном штреке угольной шахты компании "Межегейуголь" (группа Evraz) в Тандинском районе Тувы, на месте работали горноспасатели. В шахте в этот момент находилось 93 человека, которые выведены на поверхность. Пострадавших нет.

"В 13.45 местного времени работа шахты восстановлена. Предварительная причина задымления – трение конвейерной ленты", — сказал собеседник агентства, уточнив, что спасатели вернулись в места постоянной дислокации.

Добыча рядового коксующегося угля на предприятиях "Межегейуголь" выросла в 2016 году в 2,3 раза, до 563 тысяч тонн.