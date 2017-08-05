Аэроэкспресс Шереметьево-Москва сбил мужчину, переходившего пути

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Доследственная проверка начата после того, как аэроэкспресс Шереметьево — Москва насмерть сбил мужчину, переходившего пути, сообщает московское СУ на транспорте.

По предварительным данным, около 08.00 мужчина переходил железнодорожные пути на перегоне станций Хлебниково — Шереметьевская Московской железной дороги в неустановленном месте и был сбит проходящим аэроэкспрессом Шереметьево — Москва. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий… по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.