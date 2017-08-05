Эвакуированный с рудника в Якутии шахтер находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Состояние шахтера, поднятого на поверхность с рудника "Мир" в Якутии, оценивается как тяжелое из-за общего переохлаждения, его жизни ничто не угрожает, сообщает пресс-служба компании "Алроса".

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели подняли на поверхность шахтера, ранее самостоятельно вышедшего на связь. В пресс-службе "Алросы" также сообщили, что "Алишер Мирзаев поднят на поверхность, в настоящее время госпитализируется в городскую больницу Мирного".

"Состояние тяжелое за счет общего переохлаждения, но стабильное. Ушиб легкого. Больной в реанимации. Его жизни на данный момент ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Добавляется, что 36-летний Мирзаев работает на руднике с 2009 года.

Врачи реанимационного отделения Мирнинской центральной районной больницы в Якутии, куда доставили поднятого с рудника горняка, также сообщили РИА Новости, что его состояние тяжелое.

"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимационном отделении, врачи принимают все меры для стабилизации его состояния. Медицинских препаратов и компонентов крови для переливания в больнице достаточно", — сказал представитель больницы.