В Астрахани ликвидировали пожар в торговом центре

КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Пожар на площади 150 квадратных метров в торговом центре Астрахани полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Астраханской области.

Ранее сообщалось о пожаре в торговом центре "Кировский универсам", площадь задымления — 400 квадратных метров. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сообщение о загорании поступило в ведомство в субботу в 7.36.

"В 9.15 объявлена ликвидация открытого горения. В 9.41 объявлена полная ликвидация", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 10 единиц основной техники, 6 единиц специальной техники и 42 человека личного состава.

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