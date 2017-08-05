В Астрахани ликвидировали пожар в торговом центре

КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Пожар на площади 150 квадратных метров в торговом центре Астрахани полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Астраханской области.
"В 9.15 объявлена ликвидация открытого горения. В 9.41 объявлена полная ликвидация", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали 10 единиц основной техники, 6 единиц специальной техники и 42 человека личного состава.
В Астрахани горит торговый центр#Астрахань #пожарhttps://t.co/eWrFqbDYVo pic.twitter.com/fJucwqZGzE— Пятый канал Новости (@5tv) 5 августа 2017 г.