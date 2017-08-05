Спасенного шахтера из рудника "Мир" в Якутии подняли на поверхность

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность с рудника "Мир" в Якутии шахтера, ранее самостоятельно вышедшего на связь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пострадавший госпитализирован.

"Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели", — сказал собеседник агентства.

Мирзаев стал 143-м спасенным шахтером с подтопленного рудника.

В пресс-службе "Алросы" также сообщили, что "Алишер Мирзаев поднят на поверхность, в настоящее время госпитализируется в городскую больницу Мирного".

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Ранее на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.