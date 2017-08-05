Спасатели нашли одного из шахтеров, заблокированных на шахте "Мир"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили шахтёра, вышедшего на связь в руднике "Мир" в Якутии, и эвакуируют его на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтёра Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас поднимают на поверхность", — сказал представитель МЧС.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Ранее на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно с помощью спецтехники, а там, где ее работа затруднена, спасатели разбирают развалы вручную. Ранее сообщалось, что установлено возможное местонахождение шахтеров.

Как сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов, чтобы пробиться к людям, планируется организовать отгрузку обводненной породной мелочи, образовавшейся на дне карьера.