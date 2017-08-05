МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один из рабочих, заблокированных на шахте "Мир", самостоятельно вышел на связь, сообщила пресс-служба "Алросы".
"Один из рабочих самостоятельно вышел на связь на горизонте-410. Мирзаев Алишер Исмаилович", — говорится в сообщении.
Работы ведутся круглосуточно. Восемь водолазов обследуют затопленные участки, изучены также порядка семи тысяч незатопленных выработок, используются погрузочно-доставочные машины. Там, где техника бессильна, спасатели разбирают развалы в ручную. Ранее сообщалось, что установлено возможное местонахождение шахтеров, но пробиться к ним не удавалось ни по одному из намеченных путей, в связи с чем поисковым группам выдали новые задания.
Как сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов, чтобы пробиться к людям, планируется организовать отгрузку обводненной породной мелочи, образовавшейся на дне карьера.