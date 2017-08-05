Один из рабочих, заблокированных на шахте "Мир", вышел на связь

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один из рабочих, заблокированных на шахте "Мир", самостоятельно вышел на связь, сообщила пресс-служба "Алросы".

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера. Девять человек ищут.

"Один из рабочих самостоятельно вышел на связь на горизонте-410. Мирзаев Алишер Исмаилович", — говорится в сообщении.

Работы ведутся круглосуточно. Восемь водолазов обследуют затопленные участки, изучены также порядка семи тысяч незатопленных выработок, используются погрузочно-доставочные машины. Там, где техника бессильна, спасатели разбирают развалы в ручную. Ранее сообщалось, что установлено возможное местонахождение шахтеров, но пробиться к ним не удавалось ни по одному из намеченных путей, в связи с чем поисковым группам выдали новые задания.

Как сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов, чтобы пробиться к людям, планируется организовать отгрузку обводненной породной мелочи, образовавшейся на дне карьера.