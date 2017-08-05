В Уфе рейсовый автобус из Казани врезался в электроопору

УФА, 5 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Автобус с пассажирами, приехавший в Уфу из Казани, совершил наезд на электроопору, в результате пострадали четыре человека, которые были госпитализированы в городскую больницу, сообщает в своем блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его данным, авария с участием рейсового автобуса Hyundai Universe Space с 28 пассажирами в салоне, ехавшего по маршруту Казань – Уфа, произошла в субботу утром при въезде в город в микрорайоне Затон.

"В результате аварии четверо пассажиров с травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, 52-летний водитель — житель Татарстана, не справился с управлением и по касательной совершил наезд на электроопору.

По данным башкирского Минздрава, в результате аварии пострадали шесть пассажиров, но двое из них отказались от госпитализации.

"Четырех пострадавших доставили в клиническую больницу №21 города Уфы. Там они были обследованы врачами, трое из них отпущены на амбулаторное лечение, один пострадавший госпитализирован", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Башкирии Айгуль Абдуллина. Она отметила, что у пострадавших зафиксированы ушибы.