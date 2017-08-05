Горняки не останутся без работы после ЧП в Якутии, заявил глава "Алросы"

МИРНЫЙ, 5 авг – РИА Новости. Компания "Алроса" займет сотрудников рудника "Мир" на других направлениях, если работа шахты долгое время не сможет быть восстановлена, заявил президент компании Сергей Иванов.

На руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

"От лица руководства компании хочется заверить всех работников рудника "Мир", что в случае длительной приостановки работы рудника коллектив будет задействован на тех или иных направлениях", — сказал Иванов.

Он также подчеркнул, что в случае длительной приостановки работы рудника все сотрудники будут получать зарплату.