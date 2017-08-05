На руднике "Мир" в Якутии действуют системы жизнеобеспечения

МИРНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Обеспечение жизнедеятельности на руднике "Мир" в Якутии продолжается, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Мы сейчас проверили — работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", — сказал Пучков журналистам после селекторного совещания в пятницу.
Президент компании "Алроса" Сергей Иванов также отметил, что все стволовое хозяйство шахты работает стабильно.
"Предоставлены все необходимые условия для работы горноспасательных отрядов. Специалисты компании занимаются оценкой дальнейшего развития ситуации, притоков, состояния рудника", — заявил он.