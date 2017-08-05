На руднике "Мир" в Якутии действуют системы жизнеобеспечения

Горнорабочие рудника Мир, поднятые с помощью подъемника на поверхность. 4 августа 2017

Горнорабочие рудника Мир, поднятые с помощью подъемника на поверхность. 4 августа 2017

МИРНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Обеспечение жизнедеятельности на руднике "Мир" в Якутии продолжается, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

На руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

"Мы сейчас проверили — работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", — сказал Пучков журналистам после селекторного совещания в пятницу.

В субботу министр проинспектировал работу инфраструктуры шахты, которая обеспечивает жизнедеятельность под землей.

Президент компании "Алроса" Сергей Иванов также отметил, что все стволовое хозяйство шахты работает стабильно.

"Предоставлены все необходимые условия для работы горноспасательных отрядов. Специалисты компании занимаются оценкой дальнейшего развития ситуации, притоков, состояния рудника", — заявил он.