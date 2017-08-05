ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. Состояние горняков, госпитализированных после аварии на руднике "Мир" в травматологическое отделение Мирнинской центральной районной больницы в Якутии, стабильно, сообщил РИА Новости в субботу главный врач больницы Татьяна Стручкова.

Ранее сообщалось, что на руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера. Поисково-спасательная операция продолжается. Два человека были госпитализированы в Мирнинскую ЦРБ.

"Состояние госпитализированных из рудника стабильное. Тяжелых нет", — сказала Стручкова.

Как отмечает минздрав республики, в настоящее время в Мирном работает многопрофильная бригада, состоящая из 20 профессионалов из ведущих клиник республики, под руководством министра здравоохранения Якутии Михаила Охлопкова и главного хирурга Алексея Сидорова. Сразу после аварии к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим приступили медики Мирнинской ЦРБ.

"В настоящее время в Мирнинской ЦРБ развернуто необходимое количество коек: 25 в хирургическом отделении, 12 в травматологическом, пять в терапевтическом. Задействовано 13 врачей и 12 специалистов среднего медперсонала. Вся необходимая медицинская аппаратура, медикаменты и компоненты крови на месте происшествия есть", — говорится в сообщении.

Кроме того, в случае необходимости готовы принять пострадавших Национальный центр медицины Якутии, Центр экстренной медицинской помощи и Якутская городская клиническая больница в Якутске. Подготовлены и близлежащие больницы: Светлинская, Чернышевская и Айхальская горбольницы.