В Забайкалье отменили пассажирские поезда из-за схода грузовых вагонов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Четыре поезда дальнего следования задержаны, две пригородные электрички отменены после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Забайкальском крае, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что РЖД организует дополнительное питание для пассажиров поездов дальнего следования.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Яблоновая – Тургутуй на Забайкальской железной дороге задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования: №70 Москва – Чита, №208 Новокузнецк – Владивосток, №207 Владивосток – Новокузнецк, №270 Адлер – Чита, а также отменены два пригородных пассажирских поезда сообщением Могзон – Чита и Чита – Могзон", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на перегоне Яблоновая – Тургутуй с рельсов сошли 23 пустых вагона грузового поезда. Движение по перегону было временно приостановлено. Уточнялось, что в результате ЧП был нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена. Пострадавших нет.