Спасательная операция в Якутии продлится до выяснения всех обстоятельств

МИРНЫЙ, 4 авг — РИА Новости. Поисково-спасательная операция в руднике "Мир" в городе Мирный в Якутии будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"Поисково-спасательная операция будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств", — сказал он.

Пучков сообщил, что группировка сил горноспасателей усилена. "В Мирный прибыли 32 горноспасателя и 7 горных водолазов, которые умеют работать в сложных условиях", — сказал он.

В ходе заседания рабочей группы главный инженер АК "АЛРОСА" Андрей Черепанов выразил мнение, что водолазов следует отправить сразу на горизонты 210 и 327.

"327 и 210 горизонт — два места, на которые есть надежда. С 327 горизонтом односторонняя связь есть, там с высокой вероятностью могут быть люди", — сказал он.