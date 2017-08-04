МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков на оперативном совещании ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Мирный после аварии на руднике компании "Алроса".

"В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы", — сказал он.

Около 16:30 по местному времени на руднике "Мир" вода затопила шахту, в это время под землей находился 151 горняк. К 17:00 мск на поверхность удалось вывести 142 шахтера. Два горняка госпитализированы. Девять человек пока не найдены, спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, шахту затопило из отработанного карьера, где было около 300 тысяч кубометров воды. Прокуратура Якутии начала доследственную проверку.

В Мирный вылетели президент "Алросы" Сергей Иванов и глава Якутии Егор Борисов, руководители федеральных и республиканских ведомств. На месте происшествия находятся экстренные службы и спасатели МЧС во главе с министром Владимиром Пучковым.

Алмазный рудник "Мир" начал работу в 2009 году, планируемый срок эксплуатации — 50 лет. Его производительность составляет около миллиона тонн руды в год.