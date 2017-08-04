В "Алросе" назвали возможную причину аварии на руднике "Мир"

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

Автомобили скорой медицинской помощи и МЧС России у рудника компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Авария на руднике "Мир" может быть вызвана неконтролируемым увеличением водопритока из чаши отработанного карьера, сообщила пресс-служба компании "Алроса".

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника "Мир" в Якутии после подтопления подняты 142 шахтера. Прокуратура и СУСК РФ по Якутии организовали проверку по факту произошедшего.

"По результатам предварительного анализа происшествия наиболее вероятной причиной аварии, произошедшей 4 августа 2017 года на руднике "Мир", стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник, в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере", — говорится в сообщении.

По сообщению МЧС, на руднике "Мир" продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Самолет главы МЧС России Пучкова со спасателями и оборудованием на борту приземлился в аэропорту города Мирный.