Глава МЧС прибыл в Якутию для помощи в ликвидации последствий ЧС на руднике

МИРНЫЙ, 4 авг — РИА Новости. Группа спасателей во главе с министром Владимиром Пучковым прибыла в Якутию для участия в ликвидации последствий подтопления насосной станции на руднике "Мир", передает корреспондент РИА Новости.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника "Мир" в Якутии после подтопления подняты 142 шахтера. Прокуратура и СУСК РФ по Якутии организовали проверку по факту произошедшего.

Самолет главы МЧС России Пучкова со спасателями и оборудованием на борту приземлился в аэропорту города Мирный.

В составе спасательной группировки — отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда и группа подземных водолазов Национального горноспасательного центра. Всего в район происшествия направлены около 30 человек.

По данным ГУ МЧС, специалисты обеспечены необходимым оборудованием, они будут задействованы в аварийно-спасательных и других неотложных работах на территории рудника.