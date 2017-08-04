Спасатели ведут поиски девяти человек на шахте "Мир"

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Поиски 9 человек ведутся на руднике "Мир" города Мирный в Якутии, всего в горных выработках находился 151 человек, из них 142 находятся вне опасности. Об этом сообщают МЧС России и компания "АЛРОСА", которой принадлежит рудник.

"В смене на момент аварии находился 151 человек. Жизням 142 человек ничего угрожает. Поиски 9 человек продолжаются", — говорится в сообщении компании. Сотрудники военизированной горноспасательной части спускают в шахту дополнительное оборудование для поисковых работ.

В пресс-службе МЧС России также сообщили, что с подтопленного рудника "Мир" в городе Мирный Якутии спасены 142 шахтёров из 151, находившегося в горных выработках.

"По состоянию на 17:00‬ спасены и подняты на поверхность 142 шахтера", — сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сейчас на руднике продолжаются поисково-спасательные работы. "Горноспасатели продолжают обследование 210 горизонта рудника. Они осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей", — сообщили в МЧС.