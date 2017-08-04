Тело погибшей в Грузии россиянки доставили на родину

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российская сторона опровергла утверждения близких погибшей в ДТП в Грузии россиянки Валентины Щелковиной о проблемах с доставкой ее тела на родину.

В конце июля телекомпания " Рустави 2 " сообщила, что в Грузии в результате ДТП погибла 52-летняя туристка из России, а ее близкие утверждают, что им не удается доставить тело на родину из-за технических проблем в судебно-экспертном бюро.

Отвечая на вопрос РИА Новости, в департаменте информации и печати МИД России указали, что "с момента гибели 26 июля этого года в автомобильной аварии гражданки Российской Федерации Щелковиной Валентины Владимировны, 03.11.1963 года рождения, сотрудники секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии держали данный вопрос на контроле".

"В сложившейся ситуации оперативно были оформлены свидетельство о смерти и другие необходимые документы", — отметили в МИД РФ.

"Кроме того, родственникам погибшей оказали содействие в транспортировке её тела на территорию России", — добавили в министерстве.

"В ночь на 28 июля этого года членами семьи тело Щелковиной было доставлено в город Владикавказ", — заключили в департаменте информации и печати.