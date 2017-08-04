На поверхность из рудника "Мир" в Якутии подняли 142 шахтеров

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На поверхность из рудника "Мир" в Якутии после подтопления подняты 142 шахтера, сообщается на сайте МЧС РФ.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Прокуратура и СУСК РФ по Якутии организовали проверку по факту произошедшего. На место ЧС вылетела оперативная группа МЧС России во главе с министром Владимиром Пучковым.

"По состоянию на 17.00 спасены и подняты на поверхность 142 шахтера", — говорится в сообщении.