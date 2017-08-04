МИД следит за поисками пропавшего в Абхазии российского туриста

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. МИД России и посольство РФ в Абхазии ведут постоянный мониторинг операции по поиску пропавшего в горах республики туриста из России Андрея Лихачева, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати министерства.

Лихачев планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Он прибыл в Абхазию 9 июля, в последний раз связывался с матерью 12 июля, а уже 22 июля он должен был вылететь из сочинского аэропорта в Москву.

Комментируя ситуацию, в департаменте указали, что 25 июля посольство РФ в Абхазии, получив информацию из российских органов внутренних дел об исчезновении в республике гражданина России Андрея Лихачева, обратилось в МЧС и МВД Абхазии с просьбой оперативно организовать его поиски.

В МИД отметили, что 26 июля началась поисково-спасательная операция по предполагаемому маршруту Лихачева. На поиски были выдвинуты две поисковые группы, задействована авиационная техника. Общая протяженность обследуемой территории составляет около 100 километров, добавили в министерстве.

"МИД России и посольство Российской Федерации в Республике Абхазия осуществляют постоянный мониторинг хода поисково-спасательной операции", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.