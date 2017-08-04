МИД следит за поисками пропавшего в Абхазии российского туриста

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. МИД России и посольство РФ в Абхазии ведут постоянный мониторинг операции по поиску пропавшего в горах республики туриста из России Андрея Лихачева, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати министерства.
Комментируя ситуацию, в департаменте указали, что 25 июля посольство РФ в Абхазии, получив информацию из российских органов внутренних дел об исчезновении в республике гражданина России Андрея Лихачева, обратилось в МЧС и МВД Абхазии с просьбой оперативно организовать его поиски.
"МИД России и посольство Российской Федерации в Республике Абхазия осуществляют постоянный мониторинг хода поисково-спасательной операции", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.