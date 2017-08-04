Суд проверит законность решения о выдворении журналиста "Новой газеты"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мосгорсуд 7 августа проверит законность решение о выдворении в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, принявшего указанное решение.

"Жалоба по делу об административном правонарушении в отношении Нурматова назначена в апелляционную инстанцию на 7 августа", — сказала представитель суда.

В пятницу стало известно, что ЕСПЧ запретил выдворять или депортировать Феруза до рассмотрения его жалобы в Страсбурге.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова. Редакция завила, что надеется, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе не выдворять из России Нурматова, тем более, что его родственники живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком.