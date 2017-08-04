Глава Якутии прибыл в Мирный и встретился с шахтерами рудника "Алросы"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутии) Егор Борисов прибыл в Мирный к шахте алмазного рудника "Мир" АК "Алроса" и встретился с шахтерами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность уже выведены 133 шахтера. Прокуратура и СУСК РФ по Якутии организовали проверку по факту произошедшего. На место ЧС вылетела оперативная группа МЧС России во главе с министром Владимиром Пучковым.

"Глава Якутии прибыл в Мирный и беседует с шахтерами", — сказал собеседник агентства.

Ранее Борисов распорядился оказывать необходимую помощь пострадавшим горнякам и их семьям.