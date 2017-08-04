Защита оспорила решение суда о выдворении журналиста "Новой газеты"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Защита журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) оспорила решение суда о его выдворении в Узбекистан, сообщил РИА Новости его адвокат Филипп Шишов.

"Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы о выдворении Али Феруза в Узбекистан ", — сказал защитник.

В пятницу стало известно, что ЕСПЧ запретил выдворять или депортировать Феруза до рассмотрения его жалобы в Страсбурге.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осуждённого по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).