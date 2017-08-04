ЕСПЧ запретил выдавать Узбекистану журналиста "Новой газеты" Нурматова

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека запретил выдавать Узбекистану журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (Али Феруза) до рассмотрения его жалобы, сообщил РИА Новости его адвокат Кирилл Коротеев.

"ЕСПЧ применил к Али Ферузу правило 39, которое позволяет суду принять срочные меры для осуществления правосудия. По этому правилу суд наложил запрет на выдворение, депортацию или любое другое перемещение за пределы России Али Феруза", — сказал защитник.

Он уточнил, что данное правило будет действовать до рассмотрения судом в Страсбурге основной жалобы журналиста, которую защита планирует подать до 1 сентября. По словам Коротеева, суд отметил, что Нурматова нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из России Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщало издание на своем сайте, журналиста, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в стране с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России).