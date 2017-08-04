Более 130 горняков вывели на поверхность рудника "Мир" в Якутии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 130 горнорабочих выведены на поверхность рудника "Мир" в городе Мирный в Якутии, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"На поверхности находятся 133 человека", — сказал представитель МЧС.

По его словам, спасательная операция продолжается.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды, сообщила компания в пятницу. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Ранее сообщалось, что прокуратура и СУСК России по Якутии организовали проверку по факту произошедшего. На место ЧС вылетела оперативная группа МЧС России во главе с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым. В Мирный также вылетел глава Якутии Егор Борисов. Из рудника на поверхность выведены 40 человек, связь установлена со 134 шахтерами, сообщили в МЧС.