Омич, которому отказали в работе из-за сходства с геем, получит компенсацию

НОВОСИБИРСК, 4 авг — РИА Новости. Первомайский районный суд Омска в пятницу частично удовлетворил иск местного жителя к магазину спортивного питания, куда его не взяли на работу продавцом-консультантом, взыскав с магазина компенсацию в 30 тысяч рублей.

Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу. Истец утверждает, что получил отказ из-за того, что своим внешним видом якобы "напоминает гея", а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Впоследствии директор магазина объяснил отказ другой причиной.

"Иск заявителя удовлетворен частично", — сообщил РИА Новости представитель суда. В свою очередь адвокат заявителя Николай Родькин уточнил агентству по телефону, что суд признал незаконным отказ в работе и частично удовлетворил требования о компенсации.

"Иск удовлетворен частично. Отказ в трудоустройстве был признан незаконным, взыскана компенсация морального вреда в пользу Эдуарда в размере 30 тысяч рублей. Требование о трудоустройстве оставлено без удовлетворения", сообщил РИА Новости Родькин.

Истец, посчитавший магазин нарушившим 37-ю статью конституции (о праве каждого на труд) и Трудовой кодекс, требовал 50 тысяч рублей компенсации. По итогам заседания он сказал РИА Новости, что удовлетворен решением суда.

Директор магазина Hardcore Андрей Чистяков, ранее заявлял, что не видит в своих действиях нарушения закона и настаивает, что не взял омича на работу, так как тот "никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания", в частности был очень худым и не разбирался в товарах, которые ему предстояло продавать. В то же время директор сказал, что упоминание закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних в официальном ответе появилось из-за "человеческого фактора" — отдел кадров магазина не согласовал с ним текст. Связаться с Чистяковым после решения суда РИА Новости пока не удалось.