В МЧС назвали предварительную причину ЧП на руднике "Мир" в Якутии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Источником прорыва воды в шахту алмазного рудника "Мир" в Якутии, по предварительной информации, стал отработанный карьер, где находилось порядка 300 тысяч кубометров воды, сообщается на сайте МЧС.

Прорыв воды на руднике компании "Алроса" произошел в пятницу. По данным МЧС, в момент аварии под землей находился 151 человек, сейчас спасатели проводят эвакуацию людей.

"Связь установлена со всеми горнорабочими, за исключением 17 человек", — рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту аварии на руднике.

В Мирный уже вылетели президент "Алросы" Сергей Иванов и глава Якутии Егор Борисов, а также руководители федеральных и республиканских ведомств. На место ЧП также направлены бригады спасателей, врачи-реаниматологи, хирурги и психологи.

Как рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба, авария не отразится на работе шахты. Устранением последствий ЧП занимаются 36 человек и шесть единиц техники.