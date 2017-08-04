В МЧС назвали предварительную причину ЧП на руднике "Мир" в Якутии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Источником прорыва воды в шахту алмазного рудника "Мир" в Якутии, по предварительной информации, стал отработанный карьер, где находилось порядка 300 тысяч кубометров воды, сообщается на сайте МЧС.
"Связь установлена со всеми горнорабочими, за исключением 17 человек", — рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту аварии на руднике.
В Мирный уже вылетели президент "Алросы" Сергей Иванов и глава Якутии Егор Борисов, а также руководители федеральных и республиканских ведомств. На место ЧП также направлены бригады спасателей, врачи-реаниматологи, хирурги и психологи.
Как рассказал РИА Новости представитель оперативного штаба, авария не отразится на работе шахты. Устранением последствий ЧП занимаются 36 человек и шесть единиц техники.