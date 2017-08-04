Пермский журналист вызвал на дуэль мужчину, ударившего корреспондента НТВ

УФА, 4 авг – РИА Новости. Пермский тележурналист Роман Четин предложил спарринг Александру Орлову, который в день ВДВ избил корреспондента НТВ в прямом эфире.

В среду во время прямого включения, предположительно, нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Против Орлова возбудили уголовное дело по статье "побои", суд арестовал его на пять суток. В полиции подчеркнули, что нападавший никакого отношения к ВДВ не имеет.

"В социальных сетях я написал обращение к этому мужчине, что вызываю его на дуэль и готов в любое время выйти на бой с ним. Но это не должно случиться где-то в подворотне за забором, а на специальной площадке со зрителями. Я согласен на любой город, который он выберет", — рассказал Четин агентству РИА Новости.

По его словам, он еще не получил ответа.

"Скорее всего, этот мужчина занят следственными делами, но я жду от него ответ", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что не является профессиональным бойцом, а спортом занимается ради своего здоровья.