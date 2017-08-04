СК проверит данные о священнике, перевозившем ребенка в багажнике на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Следствие проводит проверку информации о том, что священник в городе Верхняя Пышма перевозил ребенка в багажнике, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Свердловской области.

По данным местных СМИ, мужчина в одежде священнослужителя посадил ребенка в багажник автомобиля на автопарковке по улице Петрова и увез.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о возможном нарушении правил перевозки ребенка в автомобиле", — говорится в сообщении.

Следствие намерено установить все обстоятельства инцидента, в том числе проверить, имел ли место факт перевозки ребенка в багажном отделении автомашины. СК планирует опросить возможных очевидцев происшествия и владельца автомобиля, уточняет ведомство.