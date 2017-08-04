Пассажиру, закурившему в самолете до Махачкалы, грозит штраф

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Пассажиру рейса Москва-Махачкала, который закурил в салоне самолета, чем вынудил лайнер совершить незапланированную посадку, грозит штраф до трех тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"В отношении него (нарушителя) составлены административные протоколы по статьям административного кодекса РФ 11.16 "Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности" и по статье 6.24 "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях помещениях и объектах", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что горе-курильщику грозит по одной статье наказание до двух тысяч рублей, а по другой – до 1 тысячи рублей. Штраф будет назначен нарушителю позже.
"Продолжительность рейса Москва-Махачкала составляет всего чуть более двух с половиной часов, однако нарушитель вопреки категорическому запрету курения на борту проследовал в переднюю туалетную комнату и закурил. "Победа" намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки, включая расходы на топливо, обслуживание рейса в Минеральных Водах, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и другие", — сообщила авиакомпания.
Общая сумма расходов, понесенных "Победой" из-за вынужденной посадки в аналогичном случае 21 июля, составила 190,96 тысячи рублей, напомнил перевозчик. Тогда рейс выполнялся из Махачкалы в Санкт-Петербург с вынужденной посадкой в Москве.