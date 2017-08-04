Пассажиру, закурившему в самолете до Махачкалы, грозит штраф

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Пассажиру рейса Москва-Махачкала, который закурил в салоне самолета, чем вынудил лайнер совершить незапланированную посадку, грозит штраф до трех тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По информации полиции, в четверг следовавший по маршруту Москва-Махачкала самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за закурившего в туалете пассажира. Нарушителя сняли с рейса, после чего полет был продолжен.

"В отношении него (нарушителя) составлены административные протоколы по статьям административного кодекса РФ 11.16 "Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности" и по статье 6.24 "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях помещениях и объектах", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что горе-курильщику грозит по одной статье наказание до двух тысяч рублей, а по другой – до 1 тысячи рублей. Штраф будет назначен нарушителю позже.

"Продолжительность рейса Москва-Махачкала составляет всего чуть более двух с половиной часов, однако нарушитель вопреки категорическому запрету курения на борту проследовал в переднюю туалетную комнату и закурил. "Победа" намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки, включая расходы на топливо, обслуживание рейса в Минеральных Водах, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и другие", — сообщила авиакомпания.

Общая сумма расходов, понесенных "Победой" из-за вынужденной посадки в аналогичном случае 21 июля, составила 190,96 тысячи рублей, напомнил перевозчик. Тогда рейс выполнялся из Махачкалы в Санкт-Петербург с вынужденной посадкой в Москве.