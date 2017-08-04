Из шахты "Алросы" в Якутии на поверхность вывели 150 горняков

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Порядка 150 горняков выведены на поверхность из шахты алмазного рудника "Мир" АК "Алроса" в городе Мирный в Якутии после подтопления, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"После подтопления на поверхность выведены почти 150 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Пресс-служба "Алросы" 29 июля сообщала, что на руднике "Мир" в Якутии произошел обвал горной породы. В результате инцидента оказался заблокирован один рабочий. Позднее компания сообщила, что рабочего удалось спасти.