Под Иркутском подросток пытался зарезать восьмилетнюю девочку

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток пытался зарезать восьмилетнюю девочку в Иркутской области, в настоящее время ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба регионального СУСК России.

Сообщается, что вечером 2 августа в полицию поступило сообщение от фельдшера больницы, что женщина доставила свою дочь с ножевыми ранениями. Следователями было установлено, что накануне вечером молодой человек на пустыре в городе Зима несколько раз ударил ножом восьмилетнюю девочку, после чего скрылся. Правоохранителями подросток был доставлен в отдел полиции. Отмечается, что на допросе он признался в преступления, но пояснить мотив внятно не смог.

"Пятнадцатилетнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления… "покушение на убийство малолетнего лица", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие ходатайствует об аресте подростка.