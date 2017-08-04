На руднике "Алросы" произошел прорыв воды, в шахте находятся 100 человек

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Прорыв воды произошел на руднике "Мир" АК "Алроса" в Якутии, в шахте находятся более 100 человек, следует из сообщения компании.

"Полтора часа назад, в 16:30 по местному времени в шахте рудника "Мир" компании "Алроса" произошел прорыв воды в рудник из карьера. В шахте находятся более 100 человек. Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники ВГСЧ", — говорится в сообщении.

Глава компании "Алросы" Сергей Иванов вылетел в город Мирный.