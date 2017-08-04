СК задержал вице-мэра Пензы, сообщил источник

САМАРА, 4 авг — РИА Новости. Замглавы администрации Пензы Ирина Ширшина задержана на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина задержана на 48 часов по поручению Следственного комитета. Она была задержана на своем рабочем месте", — сообщил собеседник агентства.

В следственном управлении СК России по Пензенской области задержание Ширшиной комментировать отказались. В пресс-службе администрации Пензы получить комментарий не удалось.

Как сообщает местное информагентство PenzaNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Ширшину задержали сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области.

По данным пензенских СМИ, Ирина Ширшина заняла пост заместителя мэра по земельным и градостроительным вопросам весной 2015 года. Ранее она возглавляла региональное управление Госжилстройтехинспекции.