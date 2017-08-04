Под Владимиром за смерть трехлетней пациентки осудили врача скорой

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Суд во Владимирской области на год запретил местному врачу скорой помощи работать медиком из-за гибели ее трехлетней пациентки – суд решил, что врач совершила ряд ошибок, в частности, несмотря на срочность вызова, она распорядилась заехать на автозаправку, сообщило СУ СК РФ по региону.

Ведомство уточняет, что врач осуждена за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей. Она больше не работает на станции скорой медицинской помощи.

"Приговором Муромского городского суда ей назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и запрета заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 7 декабря 2015 года в 07.55 на Муромскую станцию скорой помощи поступил вызов от медсотрудника сельской амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком — трехлетняя девочка задыхалась. Экстренный вызов был передан врачу-педиатру. Следствие подчеркивает, что перед выездом к пациенту врач должна была проверить укомплектованность бригады необходимой медицинской аппаратурой, а в дальнейшем обеспечить норматив прибытия бригады на место вызова. Врач нарушила ряд требований. Вместо того чтобы срочно ехать на вызов, она распорядилась заехать на автозаправку, в результате скорая задержалась на 39 минут.

По прибытии врач недооценила состояние девочки и вместо принятия экстренных мер на месте решила везти девочку в больницу, и та скончалась в пути от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.