Под Владимиром за смерть трехлетней пациентки осудили врача скорой

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Суд во Владимирской области на год запретил местному врачу скорой помощи работать медиком из-за гибели ее трехлетней пациентки – суд решил, что врач совершила ряд ошибок, в частности, несмотря на срочность вызова, она распорядилась заехать на автозаправку, сообщило СУ СК РФ по региону.
"Приговором Муромского городского суда ей назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и запрета заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год", — говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что 7 декабря 2015 года в 07.55 на Муромскую станцию скорой помощи поступил вызов от медсотрудника сельской амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком — трехлетняя девочка задыхалась. Экстренный вызов был передан врачу-педиатру. Следствие подчеркивает, что перед выездом к пациенту врач должна была проверить укомплектованность бригады необходимой медицинской аппаратурой, а в дальнейшем обеспечить норматив прибытия бригады на место вызова. Врач нарушила ряд требований. Вместо того чтобы срочно ехать на вызов, она распорядилась заехать на автозаправку, в результате скорая задержалась на 39 минут.
По прибытии врач недооценила состояние девочки и вместо принятия экстренных мер на месте решила везти девочку в больницу, и та скончалась в пути от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.