Директора лагеря под Челябинском, где дети заболели менингитом, оштрафовали

ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Директор лагеря "Олимпиец" в Сосновском районе Челябинской области оштрафована за нарушение санитарных требований к условиям отдыха детей в лагере, ранее в лагере четверо детей заболели серозным менингитом, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщал минздрав области, в июле в больницу Челябинска из детского лагеря "Олимпиец" Сосновского района из двух отрядов госпитализировано девять детей. У четверых из них диагностирован серозный менингит энтеровирусной этиологии, у пятерых детей менингит не обнаружен.

По данным прокуратуры области, в ходе проверки органами прокуратуры получены достоверные данные эпидемиологического расследования, из них следует, что инфекция в лагерь была занесена извне и распространилась воздушно-капельным и контактно-бытовым путем из-за нарушений санитарных норм и несоблюдения правил личной гигиены.

"Управлением Роспотребнадзора за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей к административной ответственности в виде штрафа привлечена заместитель директора детского оздоровительного лагеря", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону, размер штрафа составил 3 тысячи рублей.

Прокуратура области добавляет, что в настоящее время состояние заболевших детей оценивается как удовлетворительное, они выписаны из медицинского учреждения под амбулаторное наблюдение по месту жительства.