Вертолет МЧС эвакуировал туристов, пострадавших в горах в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 4 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пострадавших в результате камнепада в горах Северной Осетии туристов из Одессы эвакуировали на вертолете, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в четверг группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали. Отмечалось, что участники группы самостоятельно вызволили их из-под камней, но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно.

"Вертолет приземлился, пострадавших спустили на равнину, передали медикам, группа спасателей, которая отправилась за ними, спустится самостоятельно", — сказал собеседник агентства.