Двое пострадавших при взрыве газа в Красноярске находятся в реанимации

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Два пострадавших при взрыве газа в Красноярске помещены в реанимацию, они находятся в состоянии ожогового шока, сообщили РИА Новости в краевой больнице Красноярска.

Четвертого августа около 9.00 в кафе "Калифорния", расположенном по улице Ленина в Красноярске, произошел взрыв бытового газа, в результате чего два человека получили травмы и были госпитализированы. В краевом главке МЧС сообщили, что инцидент произошел в результате утечки из бытового газового баллона объемом 50 литров. После хлопка газа произошло возгорание мебели и оборудования на площади 2 квадратных метра.

"Пострадавшие, мужчина и девушка, помещены в реанимацию. Их состояние тяжелое – они в состоянии ожогового шока", — сказал собеседник агентства.

Изначально в Минздраве региона РИА Новости сообщили, что состояние пострадавших не является тяжелым. В лечебном учреждении пояснили, что первоначально озвученные оценки состояния были связаны со спецификой травмы: человек, получивший ожог, первое время может не чувствовать боли.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.