Жизни пострадавших при взрыве газа в красноярском кафе ничего не угрожает

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при взрыве газа в красноярском кафе оценивается как нетяжелое, не угрожающее жизни, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.

"Жизни пострадавших ничего не угрожает. Врачи "скорой" оценили их состояние как нетяжелое. Сейчас они в краевой больнице. Более подробная информация будет после осмотра врачами", — сказал собеседник агентства.

Ранее СК сообщил, что 4 августа около 9 часов утра в кафе "Калифорния", расположенном на улице Ленина в Красноярске, произошел взрыв бытового газа, в результате чего два человека получили травмы и были госпитализированы.