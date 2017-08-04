В Бурятии в заповеднике и национальном парке горят леса

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Леса горят в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

За сутки в регионе были потушены девять пожаров на 60 гектарах.

"На 0.00 4 августа в Бурятии проводятся работы по тушению 15 лесных пожаров на площади около 400 гектаров в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. Из них 11 очагов продолжает действовать", — говорится в сообщении.

"В том числе, продолжают действовать два очага на территории Забайкальского национального парка, также новый очаг за сутки был обнаружен в Баргузинском заповеднике. Продолжает действовать крупный лесной пожар в Прибайкальском районе. И 4 очага локализовано", — добавили в пресс-службе.

По данным на четверг, на тушении работали 635 человек и 113 единиц техники.

В четверг в Прибайкальском районе Бурятии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за осложнения лесопожарной обстановки. На всей территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.