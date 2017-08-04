В ДФО за сутки сгорело 429 гектаров леса

ХАБАРОВСК, 4 авг— РИА Новости. Пожары за сутки уничтожили на Дальнем Востоке 429 гектаров леса, что в 38 раз меньше, чем за предыдущие сутки, когда сгорели 16,5 тысячи гектаров, сообщает в пятницу департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки на Дальнем Востоке горели 44 лесных пожара, из них 41 в Якутии, два в Хабаровском крае, один в Сахалинской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 429 гектаров. Практически вся она пришлась на Якутию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали более 950 человек, 129 единиц наземной техники, семь воздушных судов.

"К утру пятницы ликвидировано четыре пожара, три из которых в Якутии, один в Хабаровском крае. Работы по ликвидации остальных очагов продолжаются", — сообщает департамент.