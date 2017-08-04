На Камчатке трое детей попали в ДТП, катаясь на мопеде

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием мопеда с детьми и микроавтобуса, произошедшего в Петропавловске-Камчатском, сообщили в краевом управлении МВД.

Авария произошла в пятницу утром. Управляя мопедом, 13-летний подросток ехал по центральной дороге, где столкнулся с микроавтобусом Nissan Vanette.

"Подросток перевозил двух пассажиров 4-х и 13 лет. Все были без шлемов. В результате дорожно-транспортного происшествия двое детей – водитель и 4-летний пассажир, сидевший прямо за ним — были доставлены в детскую краевую больницу", — рассказал представитель полиции.

Он отметил, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В управлении МВД также напомнили, что, согласно требованиям правил дорожного движения, управление мопедом разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.