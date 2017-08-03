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Происшествия

Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

22:5503.08.2017
(обновлено: 23:04 03.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПолитик Алексей Навальный. Архивное фотоПолитик Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал Алексея Навального за нарушение порядка организации митинга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Глава штаба Навального Леонид Волков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Соратника Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

"Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ "повторное нарушение порядка организации митинга", — огласила решение судья. Согласно административному протоколу, Навальный организовал 8 и 9 июля в Москве граждан, которые раздавали листовки на улицах.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ до 200 часов или административного ареста на срок до 30 суток.

Ранее по такой же статье суд оштрафовал соратника Навального Леонида Волкова на 300 тысяч рублей и лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина на 250 тысяч рублей.

Навальный, уже будучи осужденным, неоднократно привлекался к административной ответственности по КоАП РФ, в частности, за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. Последний административный арест Навальный отбывал за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

Лидер столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Соратника Навального оштрафовали на 250 тысяч рублей

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.

Кроме того, Навальный имеет вторую судимость, также условную, по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес".

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Происшествия
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vip.nikolay55
И что? У америкосов много денег, заплатят. Можно и больше было запросить. Хотя, могут ведь не купить такого. Лучше нового возьмут.
23:03
03.08.2017
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Phil Metchanov
"Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" "3,5 года условно"
Если осмелился у "ГазПёра" - полетел бы Винни-Пухом на шарике пропавшим без вести и некрологов в английской прессе.
23:59
03.08.2017
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