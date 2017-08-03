Экс-сенатор Цыбко отправится в колонию строгого режима на девять лет

ОЗЕРСК (Челябинская обл.), 3 авг – РИА Новости. Суд города Озерск Челябинской области в четверг приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего сенатора Константина Цыбко, обвиняемого во взяточничестве, Цыбко на заседаниях суда своей вины не признавал.

Также суд назначил экс-сенатору штраф в размере 70 миллионов рублей.

Начало заседания

Оглашение приговора 3 августа началось в 10.00 (08.00 мск), экс-сенатор пришел на заседание в хорошем расположении духа, в костюме, с дорогими, по мнению местных СМИ, часами, и небольшим кейсом. Но обычно словоохотливый с журналистами, в этот раз он не общался с прессой.

По мере оглашения судья называла все новые и новые показания свидетелей, касающиеся передачи взяток подсудимому, и Цыбко становился более напряженным. Среди свидетелей – бывшие первые лица Челябинской области, в том числе экс-замгубернатора Николай Сандаков, бывший первый замгубернатора Олег Грачев, бывший глава Магнитогорска Евгений Тефтелев, замгубернатора региона Вадим Евдокимов, а также гражданская супруга бывшего губернатора региона Михаила Юревича, депутаты горсобрания Озерска.

Около 13.00 судья Галина Лисина объявила перерыв. Стало ясно, что приговор будет обвинительным, так как "виновность подсудимого Цыбко подтверждается совокупностью показаний свидетелей, доводы Цыбко о его невиновности опровергаются совокупностью доказательств", заметила Лисина. Цыбко заметно занервничал.

Приговор

Судья по мере оглашения приговора сообщала, что Цыбко не признавал себя виновным на судебных заседаниях. "Цыбко виновным себя не признал, приписываемых ему личных встреч не имел, денежных средств он не получал", — сказала судья.

Тем не менее, в суде была установлена виновность экс-сенатора по двум эпизодам дачи взяток: от Евгения Тарасова за содействие в назначении его главой администрации Озерска и от предпринимателя из Магнитогорска Олега Лакницкого за создание ему благоприятных условий для его бизнеса на территории Челябинской области. Общая сумма взяток, по словам судьи, составила 21 миллион рублей.

После оглашения вердикта Цыбко снял часы с руки, передав их адвокату. По постановлению суда, срок отбывания наказания экс-сенатору будет исчисляться с 3 августа, мера пресечения с подписки о невыезде была изменена на арест. Цыбко был взят под стражу в зале суда, никаких комментариев он не делал.

Сразу после оглашения приговора адвокат Константин Коваленко заявил журналистам, что будет обжаловать приговор.

Как отметил зампрокурора области Евгений Саломатов, дело рассматривали долго — почти 1,5 года, процесс был непростой.

"Приговор считаем справедливым. Вопрос об обжаловании будет решаться в течение десяти дней объединенной группой гособвинителей", — сказал он журналистам.

Как сообщалось ранее, обвинение просило назначить наказание Цыбко в виде 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.